Fünf Banküberfälle in Tirol: Erstangeklagter "teilweise schuldig"

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Zwei Männer stehen wegen fünf Banküberfällen in Innsbruck und Kufstein mit einer Beute von rund 580.000 Euro vor Gericht.

Der 26-jährige Hauptangeklagte bekennt sich "teilweise schuldig", der 33-jährige Mitangeklagte bestreitet jede Beteiligung.

Die Überfälle waren besonders brutal, teils mit Geiselnahmen. Den Angeklagten drohen bis zu 20 bzw. 15 Jahre Haft.

Nach fünf Banküberfällen in Innsbruck und Kufstein von November 2023 bis Juli 2024 haben sich am Montag zwei Männer im Alter von 26 und 33 Jahren am Innsbrucker Landesgericht verantworten müssen.

Dem 26-jährigen Erstangeklagten wurde schwerer Raub und erpresserische Entführung vorgeworfen, dem 33-Jährigen Beitragstäterschaft zum schweren Raub in zwei Fällen. Der Zweitangeklagte stritt zu Prozessbeginn alles ab, der Erstangeklagte plädierte auf "teilweise schuldig". Rund 580.000 Euro Beute Die Gesamtbeute bei den gewaltsamen Überfällen belief sich auf rund 580.000 Euro. Der Hauptangeklagte und mutmaßliche Haupttäter habe zwar zum Teil bei ihm gewohnt, er kenne ihn jedoch "nur flüchtig", gab der Zweitangeklagte vor Richter Norbert Hofer und den Geschworenen zu Beginn der Verhandlung bei seiner Einvernahme an.

"Er hat rund zweieinhalb Wochen in meiner Wohnung geschlafen. Er war dabei ständig auf Kokain und hatte auch eine Pistole", sagte der Russe. Selbst habe er aber weder zu den Banküberfällen beigetragen noch habe er von solchen wirklich Kenntnis gehabt. Es sei jedoch die Rede davon gewesen, dass der Erstangeklagte "am Innsbrucker Mitterweg irgendetwas machen will", führte er aus. Erstangeklagter: "Teilweise schuldig" Der Erstangeklagte war am späteren Vormittag zunächst noch nicht mit seiner Befragung an der Reihe. Dessen Verteidiger verlautete aber in seinem Eröffnungsplädoyer, dass sich sein Mandant zu Beginn der auf zwei Tage anberaumten Verhandlung "teilweise schuldig" bekennen werde.

Auch eine entsprechende Stellungnahme sei bereits bei Gericht eingelangt. Der letzte, besonders brutale Banküberfall gehe zwar auf sein Konto, die restlichen vier Überfälle jedoch nicht. "Mein Mandant kennt aber den Täter und wird in dieser Sache zur Wahrheitsfindung beitragen", kündigte der Verteidiger an. Richter Hofer verlautbarte daraufhin, diesbezügliche "Erhebungen und Ausforschungen" in die Wege zu leiten. Eine Zeugin am Nachmittag soll in dieser Hinsicht neue Erkenntnisse bringen. Eingangs hatte Staatsanwalt Markus Grüner jedenfalls davon gesprochen, dass alles darauf hindeute, dass es sich bei den fünf Banküberfällen um denselben Täter handle. Zum Teil Geiseln genommen "Der Bankräuber ging stets dermaßen brutal vor, dass einfach alles zusammenpasst", führte er aus. Er habe zum Teil Bankangestellte als Geiseln genommen oder auch eine Waffe an die Schläfe gehalten. Aufgrund dieses Vorgehens und von DNA-Spuren liege nahe, dass der Erstangeklagte tatsächlich der Täter in allen fünf Fällen sei, so Grüner.