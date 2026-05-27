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Frau stürzte in Tirol mit Kleinkind im Pkw über Böschung
Einjähriger blieb offenbar unverletzt - Mutter und Kind in Spital eingeliefert
Eine 39-jährige Autofahrerin ist Dienstagabend in Forchach (Bezirk Reutte) aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung geschlittert. Das Auto riss dabei einen Baum aus und kam auf einer Nebenfahrbahn der Bundesstraße zum Stillstand.
Ebenfalls im Auto befand sich der einjährige Sohn der Lenkerin, der den Unfall laut Polizei offenbar unverletzt überstand. Die Mutter wurde dagegen verletzt und beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert.
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