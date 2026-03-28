Wohnungsbrand in Hall: Mann (60) stirbt an Rauchgasvergiftung

In einem Mehrparteienhaus in Hall in Tirol ist am Samstagnachmittag ein 60-jähriger Mann ums Leben gekommen. Einsatzkräfte waren ursprünglich wegen eines vermuteten Glimmbrands alarmiert worden.

Gegen 15 Uhr bemerkten Bewohner nach ihrer Rückkehr in ihre Wohnung starken Brandgeruch und verständigten den Elektrikernotdienst. Rasch stellte sich jedoch heraus, dass der Rauch nicht aus ihrer Wohnung, sondern aus der benachbarten Einheit kam. Gleichzeitig wurde auch die Feuerwehr alarmiert.

Für den 60-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Die Einsatzkräfte verschafften sich über den Balkon Zugang zur betroffenen Wohnung. Im Eingangsbereich fanden sie den 60-jährigen Bewohner regungslos am Boden liegend. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden – er verstarb noch am Einsatzort.

Bei den ersten Ermittlungen entdeckten die Einsatzkräfte im Wohnzimmer im Bereich des Esstisches einen Brandherd. Das Feuer war jedoch bereits von selbst erloschen, offenbar wegen Sauerstoffmangels. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand bereits in der Nacht auf Samstag ausgebrochen sein.