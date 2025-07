Eine Frau aus Kirchberg in Tirol wurde am 1. Juli 2025 Opfer eines schwerwiegenden Betrugs.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die Polizeiinspektion Kirchberg in Tirol hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die am Nachmittag des 1. Juli im Bereich des Achenweges und der Aschauerstraße in Kirchberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/7205 zu melden. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern und möglichen Hintermännern dauern an.