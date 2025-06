80-Jähriger in Tiroler See untergegangen: Suche vorerst abgebrochen

Ein 80-Jähriger ist Montagvormittag im Längsee bei Kufstein im Tiroler Unterland untergegangen. Seine Ehefrau war vor ihrem Mann im See geschwommen, berichtete die Polizei. Ein weiteres Ehepaar am Ufer beobachte schließlich, wie der 80-Jährige plötzlich mit den Armen Winkbewegungen im Sinne von Hilfezeichen machte. Kurz darauf versank der Einheimische im Wasser. Die Zeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang, eine Suchaktion verlief vorerst ergebnislos.