ESC 2026: Innsbrucker Gemeinderat gibt Finanzierungskonzept frei

Der ORF hat den Bewerberstädten für die Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) 2026 strenge Geheimhaltung auferlegt, was deren Konzepte für die Mega-Musik-Show sowie die Kostenbeteiligung an dem Spektakel auferlegt.

Und so hat der Innsbrucker Gemeinderat am Donnerstagnachmittag hinter verschlossenen Türen über das von Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA) vorgelegte Finanzierungskonzept beraten und letztlich abgestimmt. Der Stadtchef will den ESC bekanntlich unbedingt nach Innsbruck holen.

Ein Duell mit Wien

Dazu muss das Angebot besser ausfallen, als jenes des einzig verbliebenen Mitkonkurrenten: Wien. Der Innsbrucker Gemeinderat hat mit den Stimmen der Regierungsparteien JA, Grünen und SPÖ die Freigabe für die städtischen Geldmittel beschlossen - für den Fall, dass Innsbruck das Rennen macht. Die Opposition war geschlossen dagegen.