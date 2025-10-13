21 Fahrraddiebstähle in Tirol aufgeklärt
Die Polizei Tirol berichtet von einem Ermittlungserfolg in einer umfangreichen Einbruchsserie. Ein 39-jähriger kroatischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, zwischen Mai 2024 und August 2025 insgesamt 21 Einbrüche in den Tiroler Gemeinden Hall in Tirol und Thaur verübt zu haben.
Die Ermittlungen der Polizei führten nun zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der sich für die Taten vor der Staatsanwaltschaft Innsbruck verantworten muss.
Hochpreisige Fahrräder gestohlen
Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, es hauptsächlich auf hochpreisige Fahrräder abgesehen zu haben. Die Zweiräder sollen sowohl aus Kellerabteilen als auch von Radständern entwendet worden sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der mutmaßliche Täter die gestohlenen Fahrräder anschließend weiterverkauft haben. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.
Trotz des Umfangs der mutmaßlichen Straftaten hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck entschieden, den 39-Jährigen auf freiem Fuß anzuzeigen. Die Ermittlungen zu den Details der Taten, der genauen Schadenshöhe sowie möglichen Absatzwegen der gestohlenen Fahrräder dauern weiterhin an. Die Polizei prüft zudem, ob der Tatverdächtige für weitere, ähnlich gelagerte Fälle in der Region verantwortlich sein könnte.
