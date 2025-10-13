21 Fahrraddiebstähle in Tirol aufgeklärt

Die Polizei Tirol berichtet von einem Ermittlungserfolg in einer umfangreichen Einbruchsserie . Ein 39-jähriger kroatischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, zwischen Mai 2024 und August 2025 insgesamt 21 Einbrüche in den Tiroler Gemeinden Hall in Tirol und Thaur verübt zu haben.

Die Ermittlungen der Polizei führten nun zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der sich für die Taten vor der Staatsanwaltschaft Innsbruck verantworten muss.

Hochpreisige Fahrräder gestohlen

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, es hauptsächlich auf hochpreisige Fahrräder abgesehen zu haben. Die Zweiräder sollen sowohl aus Kellerabteilen als auch von Radständern entwendet worden sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der mutmaßliche Täter die gestohlenen Fahrräder anschließend weiterverkauft haben. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.