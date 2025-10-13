Schwer verletzt: Mann stürzte in Tirol mit E-Bike über Böschung

Ein 50-jähriger Deutscher ist Sonntagnachmittag im Tiroler Zillertal bei Finkenberg (Bezirk Schwaz) mit dem E-Bike gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann hatte auf der Zillertal Bundesstraße (B169) in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war von der Fahrbahn abgekommen.

Er stürzte auf dem angrenzenden Schotterparkplatz und in Folge über eine fünf Meter steil abfallende Böschung. Der Deutsche wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen.

Fußgänger alarmierte Rettung

Der in Tirol wohnhafte 50-Jährige hatte kurz vor dem Sturz kurz nach 17.00 Uhr Fußgänger überholt. Diese sahen das am Parkplatz liegende E-Bike, setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Der schwer an Kopf, Rücken und Beinen verletzte Mann wurde von der Bergrettung Mayrhofen geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. Die B169 war eine halbe Stunde nur wechselseitig befahrbar.