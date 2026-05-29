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Tirol

E-Scooter-Unfall in Tirol: Bub stürzt bei Überholmanöver

Ein Elfjähriger verlor auf einer Landesstraße in Münster die Kontrolle, als ein Klein-Lkw entgegenkam.
29.05.2026, 19:25

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Eine Person misst mit einem Stethoskop und einer Blutdruckmanschette den Blutdruck am Arm einer anderen Person.

Ein Elfjähriger ist Freitagmittag bei einem Unfall mit seinem E-Scooter auf einer Landesstraße in Münster in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer im Gesichts- und Kieferbereich verletzt worden.

Der Bub hatte versucht, einen mit 50 km/h fahrenden Linienbus zu überholen. Als er sich bereits knapp vor dem Bus befand, näherte sich im Gegenverkehr ein Klein-Lkw. Ohne dass es zu einer Berührung mit einem Fahrzeug kam, verlor der Elfjährige die Kontrolle und stürzte.

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Der Busfahrer leitete ein abruptes Bremsmanöver ein, wodurch ein elfjähriges Mädchen im Bus mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte, berichtete die Polizei. Das Mädchen wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert, der Elfjährige in die Innsbrucker Klinik.

Der Bub war mit einem 13-Jährigen unterwegs gewesen, der ebenfalls mit einem E-Scooter fuhr. Schließlich wollte der Elfjährige den Bus im Bereich einer 100 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung überholen.

Innsbruck Deutschland
Agenturen  | 

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