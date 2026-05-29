E-Scooter-Unfall in Tirol: Bub stürzt bei Überholmanöver

Ein Elfjähriger ist Freitagmittag bei einem Unfall mit seinem E-Scooter auf einer Landesstraße in Münster in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer im Gesichts- und Kieferbereich verletzt worden.

Der Bub hatte versucht, einen mit 50 km/h fahrenden Linienbus zu überholen. Als er sich bereits knapp vor dem Bus befand, näherte sich im Gegenverkehr ein Klein-Lkw. Ohne dass es zu einer Berührung mit einem Fahrzeug kam, verlor der Elfjährige die Kontrolle und stürzte.