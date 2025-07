Dramatische Rettung: Bergsteiger nach Erschöpfung aus Tiroler Alpen geborgen

Eine sechstägige Bergtour endete für eine deutsche Wandergruppe in einer dramatischen Rettungsaktion in den Tiroler Alpen. Am Montag setzte die vierköpfige Gruppe, bestehend aus einem 39-jährigen Mann und drei Frauen im Alter von 47, 41 und 38 Jahren, gegen 16:27 Uhr einen Notruf ab.