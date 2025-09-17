Brennerbasistunnel: Giorgia Meloni kommt zur Durchschlagsfeier

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) hat nun auch offiziell ihr Kommen zu der Durchschlagsfeier für den Erkundungsstollen des weiter in Bau befindlichen Brennerbasistunnels (BBT) auf italienischer Seite am Donnerstag angekündigt.

Eine entsprechende Mitteilung wurde am Mittwoch auf der Regierungswebsite veröffentlicht. Bereits vor wenigen Tagen hatte die APA aus sicherer Quelle erfahren, dass die Regierungschefin teilnehmen wird. Eine offizielle Bestätigung gab es aber bis zuletzt nicht. Melonis Besuch dürfte sehr kurz ausfallen - und sie wird offenbar auch mit einer kleinen Verspätung auf dem Festgelände auf einem Lkw-Parkplatz vor dem Plessi-Museum an der Brennerautobahn (A13) erschienen. Der Festakt wird dort nämlich um 13 Uhr beginnen, Meloni soll laut Mitteilung um 13.30 Uhr eintreffen und ein kurzes Grußwort abgeben.

Ob sich im Rahmen der Feier ein Vieraugengespräch etwa mit dem ebenfalls anwesenden Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ausgehen wird oder ein solches beabsichtigt ist, blieb vorerst offen. An der Besichtigung der Durchschlagsstelle im Tunnel wird Meloni APA-Informationen zur Folge jedenfalls bereits nicht mehr teilnehmen. Auch Verkehrsminister und Transit-Hardliner Matteo Salvini (Lega) wird - wie angekündigt - zu dem Festakt kommen.