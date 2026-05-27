Brand in Ordination: Angestellte mit Rauchgasvergiftung ins Spital

Am Mittwochmittag brach in einer Ordination in St. Johann in Tirol ein Brand aus. Das Feuer entstand im Küchenbereich der Arztpraxis und verursachte erheblichen Sachschaden.

Als eine 42-jährige Angestellte die Räumlichkeiten der Ordination betrat, bemerkte sie das Feuer im Küchenbereich und reagierte umgehend: Sie griff zu Feuerlöschern und versuchte, den Brand selbst unter Kontrolle zu bringen. Die alarmierte Feuerwehr St. Johann rückte daraufhin aus und konnte das Feuer vollständig löschen.

Mit Rauchgasvergiftung ins Spital

Die 42-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand im Bereich eines Herdes ausgebrochen sein, auf dem Putztücher abgelegt worden waren. Die genauen Umstände, wie es zur Entzündung kam, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden an der Ordination wird als erheblich eingestuft.