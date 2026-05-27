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Blitzeinschlag legte Bahnverkehr rund um Innsbruck kurzzeitig lahm
Störung am Stellwerk verursacht - Züge nahmen nach rund einer Stunde Verkehr teilweise wieder auf
Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am frühen Mittwochnachmittag zu einem Totalausfall des Bahnverkehrs rund um Innsbruck geführt. Ein Blitzeinschlag nahe des Hauptbahnhofs verursachte eine Störung an einem Stellwerk, berichteten Medien. Zwischen Völs und Hall in Tirol rollten daher für rund eine Stunde keine Züge. Gegen 14.00 Uhr wurde der Zugverkehr teilweise wieder aufgenommen, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair zur APA.
Sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr waren aber noch eingeschränkt unterwegs. Wie lange dies dauern werde, war vorerst nicht absehbar, hieß es.
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