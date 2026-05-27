Blitzeinschlag legte Bahnverkehr rund um Innsbruck kurzzeitig lahm

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am frühen Mittwochnachmittag zu einem Totalausfall des Bahnverkehrs rund um Innsbruck geführt. Ein Blitzeinschlag nahe des Hauptbahnhofs verursachte eine Störung an einem Stellwerk, berichteten Medien. Zwischen Völs und Hall in Tirol rollten daher für rund eine Stunde keine Züge. Gegen 14.00 Uhr wurde der Zugverkehr teilweise wieder aufgenommen, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair zur APA.