Tiroler Bio-Bauern sehen Mercosur-Abkommen "gechillt"

Vor einem Jahr hätte er noch "nicht unterschrieben", dass man nun derartige Zuwächse für das Jahr 2025 präsentieren kann, sagt Björn Rasmus, Geschäftsführer von Bioalpin, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die Erzeugergenossenschaft steckt hinter der größten Bio-Marke Österreichs in alleiniger Bauernhand: "Bio vom Berg". Über diese Schiene werden die Produkte von rund 600 Tiroler Landwirten vertrieben. Der Umsatz stieg 2025 um 6,8 Prozent auf 16,5 Millionen Euro. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft "Tiroler Bauernprodukte" ergibt sich sogar ein Umsatz von 17,2 Millionen Euro - ein Plus von 7,6 Prozent. Der Krise getrotzt "Wir sind trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen gewachsen", freut sich Bioalpin-Obmann Simon Wolf. Gemeint ist vor allem die Teuerungskrise, die Konsumenten, aber auch den energieintensiven Produktionsbetrieben in der Landwirtschaft zusetzt. "Wir haben eine sehr bewusste Kundenschicht", ist Wolfs Erklärung.

Die Vergangenheit zeige, dass man aus Krisen meist gestärkt hervorgegangen ist - so auch jetzt. "Nach einer kurze Phase der Stagnation infolge der Inflation sehen wir wieder eine verlässliche Nachfrage und ein ansprechendes Wachstum", bilanziert der Bioalpin-Obmann. Angesprochen auf das - vorerst vom Europäischen Parlament ausgebremste - EU-Handelsabkommen Mercosur mit vier südamerikanischen Ländern platzt bei ihm im Gegensatz zu vielen Landwirten in Österreich und ganz Europa nicht die Hutschnur. "Unser Werteversprechen werden uns die Mercosur-Länder nicht nachmachen können." Chance für verpflichtende Herkunftsbezeichnung Darum sehe er den Deal "gechillt" und in dem Abkommen sogar "die Chance, endlich verpflichtende Herkunftsbezeichnungen in der Gastronomie durchzusetzen."