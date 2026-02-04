Stark gesunken: Inflation liegt nur noch bei 2 Prozent

Im Vorjahr betrug die Jahresinflation in Österreich 3,6 Prozent. Heuer will die Bundesregierung diese auf 2 Prozent senken. Und das könnte gelingen: Die Inflation in Österreich hat sich tatsächlich deutlich abgeschwächt. Im Jänner lagen die Preise im Schnitt um 2 Prozent über jenen vom Jänner 2025, wie die Statistik Austria am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Ausschlaggebend für die im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Teuerung sei das Ende des sogenannten Basiseffektes bei Strom und Preisrückgänge bei Energie generell.

"Dämpfende Effekte" Was ist der Basiseffekt? Die Inflationsrate bildet immer den Vergleich zum Preisniveau des Vorjahres ab. Anfang 2025 lief etwa die Strompreisbremse aus, wodurch Energie im Vergleich zum Jänner 2024 deutlich teurer wurde. Dieser "Basiseffekt" fällt nun weg. "Dämpfende Effekte gingen von Strom, Gas, Heizöl und Treibstoffen sowie von Industriegütern aus", so Generaldirektorin Manuela Lenk. Industriegüter verteuerten sich laut Statistik Austria mit einem Plus von 0,8 Prozent nur minimal im Vergleich zum Jänner 2025. Die Preise für Dienstleistungen waren mit einem Plus von 3,8 Prozent weiterhin Inflationstreiber, aber ihr Einfluss auf die Inflation verringerte sich im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten. 2025 hatten Teuerungsraten bei Dienstleistungen deutlich über 4 Prozent betragen, weshalb ihr Einfluss auf die Gesamtinflation entsprechend höher war als aktuell.