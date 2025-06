Großbrand in Recycling-Anlage bei Lienz: Warnung an Bevölkerung

In einem Abfallwirtschaftszentrum bzw. einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant in Osttirol ist Samstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Laut Polizei kam es auch zu einer großen Explosion. Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf eine Lagerhalle über. Die Einsatzkräfte hatten sich einige Zeit vom unmittelbaren Bereich zurückziehen müssen.

Fast 200 Feuerwehrleute von 13 Wehren sind am Sonntag in der Nacht und in der Früh nach wie vor mit der Eindämmung der Flammen beschäftigt gewesen. In der Nacht sei es schließlich gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu halten und ein Ausbreiten des Brandes auf weiteres im Freien gelagertes Recyclinggut und Gebäude zu verhindern, so Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.