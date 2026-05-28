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Tirol

Zwischenfall auf Tiroler Schienen: Strecke stundenlang zu

Ein Baufahrzeug ist auf der Mittenwaldbahn entgleist. Die Strecke bleibt voraussichtlich bis 18.00 Uhr gesperrt.
28.05.2026, 09:45

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Mehrere Eisenbahngleise kreuzen und verzweigen sich.

Die Mittenwaldbahn in Tirol, im Volksmund auch Karwendelbahn genannt, ist in der Nacht auf Donnerstag gesperrt worden. Der Grund: Ein Baufahrzeug mit zwei Achsen zur Tunneluntersuchung war zwischen Martinswand und Hochzirl entgleist. 

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Die Ursache war vorerst unklar, das Gefährt war mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs, hieß es von der ÖBB. Die eingleisige Strecke wird voraussichtlich bis Donnerstagabend um 18.00 Uhr nicht befahrbar bleiben.

Schienenersatzverkehr

Verletzt wurde niemand. Die Arbeiten zur Bergung bzw. Wiedereingleisung des Baufahrzeuges waren im Gange, hieß es. Der Unfall hatte sich gegen 3.40 Uhr ereignet.

Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Mittenwald in Bayern ein. Man rechnete mit einer Verlängerung der Reisezeiten um rund 40 Minuten.

Tirol
Agenturen  | 

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