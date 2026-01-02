Ei im Nest: Baby-News bei den Bartgeiern "Romeo" und "Juliet"

Der Alpenzoo Innsbruck geht mit Baby-News in das neue Jahr: Bartgeierdame "Juliet" hat Sonntagabend ein Ei gelegt und wechselt sich seither mit ihrem Partner "Romeo" beim Brüten ab.

"Nun heißt es, Daumen drücken und gespannt bleiben", teilte das Tierpark-Team am Freitag mit: "Bartgeier zählen zu den seltensten Greifvögeln Europas und stehen exemplarisch für erfolgreiche Artenschutzprogramme."

Jede Brut sei von großer Bedeutung, sowohl für den Alpenzoo als auch für den internationalen Erhalt der Vögel.