Bartgeier-Boom in Tirol: 7 Brutpaare bestätigt

In Tirol gibt es gegenwärtig sieben bestätigte Bartgeier-Brutpaare. Damit ist seit Juni dieses Jahres noch ein weiteres Paar hinzugekommen. Der überwiegende Teil der Brutpaare befindet sich dabei im Tiroler Oberland. Man könne zudem auf eine große Artenvielfalt verweisen, verlautbarte Bartgeier-Managerin Elisabeth Weninger am Montag in einer Aussendung des Landes. So seien 28 unterschiedliche Bartgeier an einem einzigen Tag gesichtet worden, hieß es.

Dabei handle es sich "um eines der besten Ergebnisse der letzten Jahre", strich Weninger heraus. Ebenjene Ergebnisse basieren auf Beobachtungen im Rahmen des internationalen Bartgeier-Beobachtungstages (International Observation Day - IOD) im Oktober, an dem 48 freiwillige Beobachter an 30 verschiedenen Standorten teilnahmen. Wo es die meisten Vögel gibt Die meisten Sichtungen habe es im Ötztal, Paznaun, Lechtal und Kaunertal gegeben, erklärte die Bartgeier-Managerin. Man habe außerdem "Vögel aller Altersklassen" beobachten können, was ein positives Zeichen für die "stabile Entwicklung der Bartgeier-Population" sei.