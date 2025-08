5 Banküberfälle in Tirol: 20 und 13 Jahre Haft für Angeklagte

Nach fünf Banküberfällen in Innsbruck und Kufstein von November 2023 bis Juli 2024 sind Dienstagabend zwei Männer von einem Geschworenengericht in der Landeshauptstadt zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Mitarbeiterin Waffe an Schläfe gehalten

Die Urteile waren vorerst nicht rechtskräftig. Der Prozess hatte zwei Tage lang gedauert. Insgesamt lag die Gesamtbeute bei den fünf Überfällen bei 580.000 Euro. Der Erstangeklagte war am Dienstag von mehreren Zeugen schwer belastet worden. Der Mann hatte zuvor ein Teilgeständnis abgelegt, sich jedoch lediglich eines einzelnen Banküberfalls am 5. Juli in Innsbruck schuldig bekannt. Die anderen Überfälle seien größtenteils von "einem Bekannten" begangen worden. Dem widersprach eine Zeugin vehement, die zwei Überfälle in der gleichen Filiale in Innsbruck miterlebt hatte. "Für mich war es ein und dieselbe Person", sagte sie vor Richter Norbert Hofer und den Geschworenen. "Es war sein Verhalten, seine Größe, seine Stimme, die ich auch jederzeit wiederkennen würde", führte sie aus. Zudem habe sich der Bankräuber beim zweiten Überfall "gut ausgekannt". Auch eine im Anschluss als Zeugin einvernommene Kollegin schloss sich an: "Sein Verhalten war gleich, beim zweiten Mal war er aber noch aggressiver."

Die Aggressivität des Bankräubers betonten auch weitere Zeugen. Er habe beim Überfall am 5. Juli etwa eine Mitarbeiterin mit einem "Countdown von 30 Sekunden" bedroht, eine Waffe an eine Schläfe gehalten und auch ansonsten gewaltsam an ihr "herumgezerrt". Stets habe er davon gesprochen, dass man ihm das "big money" aushändigen sollte, so die Zeugen unisono. Eine weitere Zeugin sprach davon, wie sie der Mann über längere Zeit gewaltsam festgehalten habe.