In der Axamer Lizum kam es am vergangenen Donnerstag zu einem Übergriff auf eine junge Touristin. Eine 19-jährige Deutsche wurde laut Polizei im Vorraum des Bergrestaurants von einem unbekannten Mann festgehalten und dabei leicht verletzt. Die Polizei Tirol hat einen Zeugenaufruf gestartet, um den Vorfall aufzuklären.

Übergriff in Bergstation Der Vorfall ereignete sich am 30. Januar gegen 14:40 Uhr im Vorraum des Restaurants der Bergstation im Schigebiet Axamer Lizum. Ein bislang unbekannter Mann soll die junge Frau von hinten am Arm gepackt haben, um sie mutmaßlich zum Mitgehen zu bewegen. Als sich die 19-Jährige losreißen wollte, soll der Unbekannte beide Arme um sie gelegt haben. Dabei prallten seine Skier, die er in der rechten Hand hielt, gegen ihre Stirn und verursachten eine oberflächliche Verletzung. Anschließend konnte sich die Frau befreien und nach draußen laufen.