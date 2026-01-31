Übergriff: 19-Jährige von Unbekanntem verletzt
In der Axamer Lizum kam es am vergangenen Donnerstag zu einem Übergriff auf eine junge Touristin.
Eine 19-jährige Deutsche wurde laut Polizei im Vorraum des Bergrestaurants von einem unbekannten Mann festgehalten und dabei leicht verletzt. Die Polizei Tirol hat einen Zeugenaufruf gestartet, um den Vorfall aufzuklären.
Übergriff in Bergstation
Der Vorfall ereignete sich am 30. Januar gegen 14:40 Uhr im Vorraum des Restaurants der Bergstation im Schigebiet Axamer Lizum. Ein bislang unbekannter Mann soll die junge Frau von hinten am Arm gepackt haben, um sie mutmaßlich zum Mitgehen zu bewegen.
Als sich die 19-Jährige losreißen wollte, soll der Unbekannte beide Arme um sie gelegt haben. Dabei prallten seine Skier, die er in der rechten Hand hielt, gegen ihre Stirn und verursachten eine oberflächliche Verletzung. Anschließend konnte sich die Frau befreien und nach draußen laufen.
Polizei sucht Zeugen
Der Verdächtige wird als männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 185 cm groß beschrieben. Er soll von korpulenter Statur sein und einen Drei-Tage-Bart tragen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine dunkelgraue oder anthrazitfarbene Jacke, einen grau-dunkelblauen Skihelm ohne Brille, ein Halstuch über dem Kinn und schwarze Handschuhe. Der Mann sprach Deutsch mit unbekanntem Dialekt.
Die Polizeiinspektion Axams bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur beschriebenen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 059133 7111 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.
