Lawinengefahr am Wochenende in Tirol teils groß
Neben Osttirol nun auch im Ötztal Lawinenwarnstufe vier - Appell an Zurückhaltung im freien Gelände. "Lieber einmal zu oft umdrehen!"
29.01.26, 17:53

Die neuerlichen Schneefälle in Kombination mit einem schlechten Schneedeckenaufbau haben die Lawinengefahr in Tirol weiter ansteigen lassen. Bereits am Donnerstag galt in Teilen Osttirols Lawinenwarnstufe vier auf der fünfteiligen Skala. Nun wurde diese Gefahreneinschätzung auch für das Ötztal (Bezirk Imst) ausgegeben, teilte das Land Tirol mit. Es wurde für das Wochenende zu großer Zurückhaltung gemahnt.

Konkret gilt ab Freitag in Osttirol am Karnischen Kamm, den Lienzer Dolomiten und den Deferegger Alpen "große Gefahr". Im Ötztal waren die Weißkugelgruppe und die Gurgler Gruppe betroffen. 

Neuschnee bringt Gefahr

Lawinen können damit auch von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, zudem seien Fernauslösungen zu erwarten. Die Gefahrenstellen seien häufig und kaum zu erkennen. Der Neuschnee berge die Gefahr von großen Lawinen.

"Aufgrund der aktuellen Situation sollte dieses Wochenende in ganz Tirol kein Risiko eingegangen werden", hielt Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst des Landes fest. Auch Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) mahnte zur Vorsicht: "Im Zweifelsfall gilt: Lieber einmal zu oft umkehren oder einen Hang nicht befahren."

