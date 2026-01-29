Anlagebetrug in Tirol: Mann verliert fünfstelligen Betrag durch Fake-App

Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Schwaz wurde Opfer eines mutmaßlichen Anlagebetrugs und verlor einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Der Österreicher wurde im Oktober 2025 über eine WhatsApp-Gruppe, in der regelmäßig über Aktienmarktentwicklungen und Zukunftsprognosen diskutiert wurde, auf eine vermeintliche Investmentapp aufmerksam. Im Vertrauen auf die dort beworbenen Gewinnmöglichkeiten tätigte er zwischen dem 8. Dezember 2025 und dem 28. Januar 2026 mehrere Überweisungen.

Anfängliche Auszahlungen weckten Vertrauen

Die möglicherweise betrügerische Plattform arbeitete mit einer bekannten Masche: Zunächst erhielt der Mann im Dezember 2025 und Januar 2026 kleinere Auszahlungen in einem niedrigen fünfstelligen Bereich zurück.