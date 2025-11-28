Festnahmen in Tirol: Streit eskaliert mit Baseballschläger-Attacke

Nach einer Attacke mit vermutlich Baseballschläger n auf einen 30-jährigen Iraker im März diesen Jahres an der Seefelder Straße in Zirl in Tiro l (Bezirk Innsbruck-Land) hat die Polizei letzte Woche drei Tatverdächtige festgenommen.

Dabei handelte es sich um einen 33-jährigen Österreicher, eine 22-jährige Syrerin sowie einen 25-jährigen Staatenlosen. Hintergrund der Tat dürften Streitigkeiten zwischen der Familie des Opfers und jener zweier Beschuldigter sein.

Verdacht wiegt schwer

Zwei Beschuldigte machten laut Landeskriminalamt bisher keine Angaben, einer stritt jede Tatbeteiligung ab. Derzeit würden noch Ermittlungen hinsichtlich weiterer Tatbeteiligter laufen, erklärte der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamtes, Philipp Rapold.

Die drei Festgenommenen - sie waren am Donnerstag und Freitag vergangener Woche dingfest gemacht worden - wurden letztlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Gegen sie bestand der dringende Verdacht der versuchten schweren Körperverletzung, des Raubes und der Sachbeschädigung.