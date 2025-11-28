Autounfall in Tirol: Junger Fahrer stürzt ab, Beifahrerin verletzt

Ein 27-jähriger Pkw-Lenker ist Donnerstagabend auf einem Weg im Tiroler Landeck aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter über eine Böschung abgestürzt.

Der Mann wurde dabei schwer an Schultern und Wirbelsäule verletzt, eine 25-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden wurden von der Feuerwehr Landeck geborgen und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht, berichtete die Polizei am Freitag.