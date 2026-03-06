Wildkatzen-Zucht: Neuer Kater für den Alpenzoo Innsbruck

Ein Wildkatzenkater soll im Alpenzoo Innsbruck für "neuen Schwung" sorgen, wie es am Freitag hieß: Das sechsjährige Tier siedelte aus einem Zoo in Zagreb nach Tirol, da das dort lebende Weibchen zuletzt keinen Gefährten hatte - es vertrug sich mit dem vorgesehenen Männchen nicht.

Dieser Kater wurde deshalb an den Naturtierpark Grünau (Oberösterreich) abgegeben.