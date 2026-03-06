Tirol

Wildkatzen-Zucht: Neuer Kater für den Alpenzoo Innsbruck

Ein sechsjähriges Männchen aus Zagreb siedelte nach Tirol, da das dortige Weibchen keinen passenden Gefährten hatte.
06.03.2026, 10:14

Eine Wildkatze ruht auf einem Ast und blickt aufmerksam in die Kamera.

Ein Wildkatzenkater soll im Alpenzoo Innsbruck für "neuen Schwung" sorgen, wie es am Freitag hieß: Das sechsjährige Tier siedelte aus einem Zoo in Zagreb nach Tirol, da das dort lebende Weibchen zuletzt keinen Gefährten hatte - es vertrug sich mit dem vorgesehenen Männchen nicht. 

Dieser Kater wurde deshalb an den Naturtierpark Grünau (Oberösterreich) abgegeben.

Bartgeier im Alpenzoo sollen durch Trick zu Adoptiveltern werden

Die Zusammenstellung neuer Paare erfolge im Rahmen des europäischen Zuchtprogrammes (EEP), erläuterte Zoodirektor André Stadler.

Passende Partnerwahl ist wichtig

Das Programm koordiniert Haltung und Zucht bedrohter Tierarten in Zoos und achtet darauf, dass Tiere genetisch möglichst passende Partner bekommen. Auch bei Wildkatzen sei eine sorgfältige Partnerwahl wichtig, um eine gesunde und stabile Population zu erhalten.

Putziger Neuzugang: "Merlo" soll für Nachwuchs sorgen

Der Neuzugang brauche noch Zeit, um sich an seine Umgebung zu gewöhnen. "Die Eingewöhnungsphase ist für Wildtiere besonders wichtig", betonte Stadler.  "Es freut uns aber sehr, dass der Kater bereits beginnt, sein Gehege neugierig zu erkunden und sich immer wieder kurz zeigt.

Oberösterreich
