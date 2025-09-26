Putziger Neuzugang: "Merlo" soll für Nachwuchs sorgen
Im Alpenzoo Innsbruck ist der junge Blobe Ziegenbock "Merlo" eingezogen: Die alte Nutztierrasse gilt als robust, ist aber im Bestand gefährdet.
Im Alpenzoo Innsbruck gibt es einen putzigen Neuzugang: "Merlo", ein junger Blobe Ziegenbock, zog am Bauernhof des Tierparks ein.
Da dort bereits zwei weibliche Blobe Ziegen leben, ist die Hoffnung auf Nachwuchs freilich groß.
"Merlo" siedelte durch eine Zusammenarbeit mit der Familie Bonapace vom "Michls Hof" in den Alpenzoo: Das soll helfen, die gefährdete Rasse langfristig zu erhalten, teilte der Zoo am Freitag mit.
Was ist das für eine Ziegenart?
Die Blobe Ziegen sind eine alte, aber mittlerweile seltene Nutztierrasse aus der Alpenregion: Sie überzeuge "durch ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit an extreme klimatische Bedingungen", hieß es.
Kommentare