Mann stürzte bei Forstarbeiten vor Augen von Sohn und Enkel ab

Ein Todesopfer hat am Samstag ein Forstunfall im Bezirk Schwaz in Tirol gefordert. Laut Polizei war ein 58-jähriger Österreicher gegen 08.30 Uhr mit seinem Sohn, seinem Enkel und einem Bekannten mit Holzschlägerungen in einem steilen Waldstück oberhalb von Brandberg beschäftigt.

Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der 58-Jährige plötzlich ab und blieb ca. fünf Meter unterhalb der Absturzstelle bewusstlos liegen. Er verstarb in weiterer Folge.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der zehnjährige Enkelsohn des Verunglückten den Unfall wahrgenommen und Angehörige darüber verständigt. Diese setzten einen Notruf ab. Der Mann wurde danach unter fortgesetzter Reanimation vom Notarzthubschrauber "Martin 7" mittels Taus geborgen und in flacheres Gelände transportiert, wo er letztlich starb.

Obduktion angeordnet

Um die Todesursache ermitteln zu können, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz erstattet.