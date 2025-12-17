Zwei Drogendealer in der Obersteiermark festgenommen
Nach einer fast einjährigen Ermittlung haben Polizisten im obersteirischen Bezirk Liezen ein Drogendealer-Duo festgenommen. Einer der beiden, ein 22-jähriger Grazer, soll seit zumindest 2021 rund vier Kilogramm Cannabiskraut, mehrere Hundert Gramm Kokain sowie diverse suchtgifthaltige Tabletten verkauft haben.
Zweiter Täter
Sein gleichaltriger obersteirischer Komplize hatte ihm auch Drogen abgekauft und wiederum an zahlreiche Abnehmer im Raum Liezen weitergedealt, so die Polizei.
46 Abnehmer von Drogen der beiden Verdächtigen wurden ausgeforscht und bei der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt. Bei Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der beiden wurden noch geringe Mengen Cannabiskraut, eine verbotene Waffe - ein Schlagring - und neun Mobiltelefone sichergestellt.
Der Grazer wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, der Liezener auf freiem Fuß angezeigt.
