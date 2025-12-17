Steiermark

Zwei Drogendealer in der Obersteiermark festgenommen

Festnahme
22-Jährige hatten Cannabis, Kokain und suchtgifthaltige Tabletten verkauft. Einer wurde inhaftiert. 46 Abnehmer angezeigt.
17.12.25, 15:13
Kommentare

Nach einer fast einjährigen Ermittlung haben Polizisten im obersteirischen Bezirk Liezen ein Drogendealer-Duo festgenommen. Einer der beiden, ein 22-jähriger Grazer, soll seit zumindest 2021 rund vier Kilogramm Cannabiskraut, mehrere Hundert Gramm Kokain sowie diverse suchtgifthaltige Tabletten verkauft haben.

Zweiter Täter

Sein gleichaltriger obersteirischer Komplize hatte ihm auch Drogen abgekauft und wiederum an zahlreiche Abnehmer im Raum Liezen weitergedealt, so die Polizei.

Vorsicht geboten: Suchaktion nach zwei entlaufenen Stieren in der Steiermark

46 Abnehmer von Drogen der beiden Verdächtigen wurden ausgeforscht und bei der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt. Bei Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der beiden wurden noch geringe Mengen Cannabiskraut, eine verbotene Waffe - ein Schlagring - und neun Mobiltelefone sichergestellt.

Motiv war TikTok-Trend: Steirer auf Spritztour mit fremden Kfz

Der Grazer wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, der Liezener auf freiem Fuß angezeigt.

Agenturen  | 

Kommentare