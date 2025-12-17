Zwei Drogendealer in der Obersteiermark festgenommen

Nach einer fast einjährigen Ermittlung haben Polizisten im obersteirischen Bezirk Liezen ein Drogendealer-Duo festgenommen. Einer der beiden, ein 22-jähriger Grazer, soll seit zumindest 2021 rund vier Kilogramm Cannabiskraut, mehrere Hundert Gramm Kokain sowie diverse suchtgifthaltige Tabletten verkauft haben.

Zweiter Täter

Sein gleichaltriger obersteirischer Komplize hatte ihm auch Drogen abgekauft und wiederum an zahlreiche Abnehmer im Raum Liezen weitergedealt, so die Polizei.