22-Jähriger klettert auf Zug und gerät in Stromkreis: Schwer verletzt

Der Amerikaner wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen.

Ein 22-Jähriger ist am Montagvormittag in Oberaich (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) auf einen abgestellten ÖBB-Güterwaggon geklettert und dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten.

Der junge Mann war gegen 10.50 Uhr auf einen Waggon geklettert, der mit Kartonagen beladen war. Er geriet zu nahe an die stromführende Oberleitung und erlitt einen elektrischen Schlag. Dabei fing die Kleidung des 22-Jährigen Feuer, was in weiterer Folge die Kartonagen und den Waggon in Brand setzte.

Kleidung und Kartons in Flammen

Zeugen bemerkten den Brand und verständigten die Einsatzkräfte. Nach Freigabe durch die Fahrdienstleitung wurde das Opfer vom Waggon gerettet und erstversorgt. Anschließend wurde der Amerikaner in das LKH Graz geflogen.

Die Feuerwehren Bruck an der Mur und Oberaich übernahmen die Löscharbeiten, die mehrere Stunden andauerten. In dieser Zeit war der Bahnverkehr eingestellt. Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab, für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Bruck und Leoben Hauptbahnhof eingerichtet.