Bruck an der Mur: 5 Feuerwehren kämpften gegen Großbrand in Lagerhalle

Am Samstag, dem 16. August 2025, brach kurz vor 13:00 Uhr ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in Bruck an der Mur aus. Das Gebäude stand binnen kurzer Zeit in Vollbrand. Betroffen waren neben dem Gebäude selbst auch darin gelagerte Fahrzeuge sowie eine größere Menge Hackschnitzel. Beim Vorfall gab es keine Verletzten.

Großeinsatz der Feuerwehren Insgesamt vier Feuerwehren aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag rückten zum Brandort aus. Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur, die beiden Brucker Betriebsfeuerwehren Norske Skog und VA Wire Austria sowie die FF Pernegg an der Mur und die BtF VA Böhler-Edelstahl mit GTLF wurden zum Wirtschaftsgebäudebrand im Einsatz. Rund zweieinhalb Stunden dauerten die Löscharbeiten. Gegen 15:30 Uhr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.