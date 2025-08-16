NÖ: Feuerwehr rettete vermissten Hund bei Zimmerbrand

Feuerwehrkräfte haben bei der Bekämpfung eines Zimmerbrandes am Samstag in einem Einfamilienhaus in Baden einen vermissten Hund gerettet.

Das Tier wurde von einem Atemschutztrupp im Keller gefunden und dem Roten Kreuz übergeben, das es mit Sauerstoff versorgte, wie die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt informierte.