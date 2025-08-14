Brand in Kindergartenzubau in Niederösterreich

Auf der Baustelle eines Kindergartens in Leopoldsdorf bei Wien (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Donnerstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Sechs Feuerwehren mit rund 80 Mitgliedern und 16 Fahrzeugen rückten aus. Gegen 17 Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, hieß es vom Landeskommando. Der betroffene Kindergarten wird derzeit aufgestockt und erweitert.