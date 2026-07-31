Herzinfarkt: Steirischer Immobilienmakler mit 54 Jahren verstorben

Die Weststeiermark trauert um einen bekannten Unternehmer: Walter Ofner, Gründer eines Immobilienbüros in Rosental an der Kainach, ist am 26. Juli im Alter von 54 Jahren verstorben. Nach Angaben seiner Familie erlitt er während eines Aufenthalts auf seinem Boot in Kroatien einen Herzinfarkt. Im September hätte Ofner seinen 55. Geburtstag gefeiert.

Ofner gründete vor 13 Jahren sein eigenes Immobilienunternehmen in Rosental und machte sich in der Branche weit über die Region hinaus einen Namen. Im Vorjahr wurde Ofner Immobilien vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung als eines von nur vier steirischen Unternehmen unter die besten 62 österreichischen Makler gelistet.