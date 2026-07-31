Herzinfarkt: Steirischer Immobilienmakler mit 54 Jahren verstorben
Zusammenfassung
- Der weststeirische Immobilienmakler und Unternehmer Walter Ofner ist am 26. Juli im Alter von 54 Jahren nach einem Herzinfarkt in Kroatien verstorben.
- Ofner gründete vor 13 Jahren sein Immobilienbüro in Rosental, zählte zuletzt zu den besten Maklern Österreichs und galt als Spezialist für kroatische Immobilien.
- Die Trauerfeier für den in der Region engagierten Unternehmer findet am 5. August in Bärnbach statt, eine persönliche Verabschiedung ist ab 3. August möglich.
Die Weststeiermark trauert um einen bekannten Unternehmer: Walter Ofner, Gründer eines Immobilienbüros in Rosental an der Kainach, ist am 26. Juli im Alter von 54 Jahren verstorben. Nach Angaben seiner Familie erlitt er während eines Aufenthalts auf seinem Boot in Kroatien einen Herzinfarkt. Im September hätte Ofner seinen 55. Geburtstag gefeiert.
Ofner gründete vor 13 Jahren sein eigenes Immobilienunternehmen in Rosental und machte sich in der Branche weit über die Region hinaus einen Namen. Im Vorjahr wurde Ofner Immobilien vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung als eines von nur vier steirischen Unternehmen unter die besten 62 österreichischen Makler gelistet.
Spezialist für kroatische Immobilien
Eine besondere Expertise hatte sich Ofner im Bereich kroatischer Immobilien erarbeitet, vor allem im Raum Zadar und Istrien. Als Experte war er auch in einer ORF-Dokumentation zu sehen. „Ich habe Interessenten aus ganz Österreich, die ich mit meinem gut funktionierenden Netzwerk in Kroatien sehr gut betreuen kann“, sagte er noch in diesem Jahr.
Ofner gründete zudem das Immobilienforum Weststeiermark und eröffnete kürzlich ein Pop-up-Immobilienbüro im Weststeirischen Einkaufszentrum in Bärnbach. Darüber hinaus war er langjähriges Mitglied der Bergkapelle Oberdorf Bärnbach.
Trauerfeier am 5. August
Noch einen Tag vor seinem Tod war Ofner auf seinen Social-Media-Kanälen aktiv und präsentierte Immobilienangebote.
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 5. August, um 14 Uhr in der Zeremonienhalle des Stadtfriedhofs Bärnbach statt. Ab Montag, 3. August, besteht die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung.
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