Waldbrand bei Graz am 9. Tag: Feuerwehren hoffen auf Landregen

Während der Kampf gegen den großflächigen Waldbrand bei Stift Rein nördlich von Graz weitergeht, gab es auch kleinere Waldbrände in der Steiermark, die aber schnell gelöscht wurden. Auf den rund 70 Hektar Fläche nordwestlich des Stifts Rein (Bezirk Graz-Umgebung) geht es nach wie vor darum, Glutnester aufzuspüren und zu löschen, berichtete Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung der APA am Sonntag. Neun Tage dauert der Einsatz bereits. "Rund 2.300 Einsatzkräfte waren seit Beginn bis Samstagabend schon vor Ort", sagte Buchgraber. Hauptsächlich kommen die Helferinnen und Helfer aus der Steiermark, aber auch Spezialtrupps aus Niederösterreich und dem Burgenland rückten an. Bisher gab es keine Verletzten bei den durchaus fordernden Aufgaben in unwegsamem Gelände. "Das System funktioniert gut", ist Buchgraber dankbar.

Landregen als Gamechanger? Der am 25. April ausgebrochene Waldbrand im Gemeindegebiet von Eisbach-Rein war bereits vorigen Dienstag auf eine Fläche von 70 Hektar angewachsen. Seither hat er sich aber auch nicht weiter ausgebreitet. In den vergangenen Tagen wurde das Feuer in dem schwierigen Gelände auch von der Luft aus mit mehreren Hubschraubern bekämpft. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, war nicht absehbar, "Brand aus" war nicht in Sicht. Gamechanger wäre ein "gemütlicher Landregen, der den Boden langsam durchnässt", erklärte Buchgraber. Denn die Glutnester sind im Boden versteckt, oft mit freiem Auge nicht sichtbar und werden mit Drohnen aufgespürt.

Weiterer Brand gelöscht Indes war ein Waldbrand in Unterlamm (Bezirk Südoststeiermark) am Samstag rasch gelöscht. Ein knapp 4.000 Quadratmeter großes Waldstück in Magland fing aus vorerst unbekannter Ursache Feuer. Ein Radfahrer entdeckte die Flammen in dem von einem Wanderweg umgebenen Mischwald. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Bereits nach vier Stunden hatten die rund 100 Kräfte mit 38 Fahrzeugen das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der hohen Waldbrandgefahr hielt die Feuerwehr aber über Nacht Brandwache.