Steiermark: Mann postete NS-Gedankengut und hortete Waffenarsenal

Zehntausende Schuss Munition, mehr als ein Dutzend Waffen und jede Menge NS-Devotionalien im Wohnhaus: In der Steiermark wurde ein Mann nach rechtsradikalen Postings ausgeforscht, der sich mit einem Waffenarsenal ausgerüstet hatte.

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Extremismusbekämpfung (kurz LSE) schlug am Mittwoch zu, nachdem der Verdächtige Postings mit NS-Gedankengut in sozialen Medien verbreitet hatte.

In Wald versteckt

Als die Beamten am Vormittag bei seinem Haus in Bezirk Graz-Umgebung anrückten, flüchtete der 54-jährige Deutsche jedoch und versteckte sich mit seinem drei Hunden in einem Wald.

Die Fahndung inklusive Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber verlief vorerst ergebnislos, berichtet die Landespolizeidirektion am Freitag.