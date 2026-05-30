Wiener auf Rennstrecke in Spielberg tödlich verunglückt

Auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark hat sich am Freitag ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist ein 50-jähriger Wiener im Rahmen einer Veranstaltung verunglückt.

Der Mann sei zum Unfallzeitpunkt alleine auf der Strecke gewesen und dürfte aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Trotz Helm, Gurt und sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte nur mehr sein Tod festgestellt werden.