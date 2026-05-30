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Steiermark

Wiener auf Rennstrecke in Spielberg tödlich verunglückt

Ein Wiener verunglückte im Rahmen einer Veranstaltung. Grund dafür soll ein Fahrfehler gewesen sein.
30.05.2026, 12:05

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark hat sich am Freitag ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist ein 50-jähriger Wiener im Rahmen einer Veranstaltung verunglückt.

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Der Mann sei zum Unfallzeitpunkt alleine auf der Strecke gewesen und dürfte aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Trotz Helm, Gurt und sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte nur mehr sein Tod festgestellt werden.

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Agenturen  | 

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