Miesenbach: 62-Jähriger nach Motorradsturz im LKH Oberwart

Ein Motorradfahrer ist am Pfingstmontag auf der Landesstraße L405 im Bereich Miesenbach (Bezirk Weiz) gestürzt und hat sich dabei schwer an der Schulter verletzt. Er wurde in das Landeskrankenhaus (LKH) Oberwart eingeliefert.

Der 62-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark war am frühen Montagvormittag alleine auf der L405 von Miesenbach in Richtung Vorau unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve auf das rechte Bankett kam und stürzte. Es wird ein Fahrfehler vermutet.

27 Einsatzkräfte waren am Unfallort

Die Feuerwehr Miesenbach rückte mit drei Fahrzeugen und insgesamt 27 Einsatzkräften zum Unfallort aus. Der verletzte Motorradfahrer wurde anschließend mit dem Verdacht auf eine schwere Schulterverletzung in das LKH Oberwart gebracht.