Alkoholisierte 50-Jährige überschlägt sich mit Auto bei Leibnitz

Eine 50-jährige Autofahrerin hat sich am späten Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Höch bei Leibnitz überschlagen. Laut Polizeibericht dürfte die Frau auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab Hinweise auf eine mittelgradige Alkoholisierung.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr auf der L 303 zwischen Preding und Gleinstätten. Bei Straßenkilometer 24,800 geriet der Pkw der 50-Jährigen auf das Bankett und überschlug sich in der Folge. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in das LKH Wagna eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Straße vorübergehend gesperrt

Für die Dauer der Fahrzeugbergung durch die Freiwillige Feuerwehr Sankt Andrä war die L 303 für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Die 50-Jährige steht im Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.