Zwischen Traktor und Seilwinde eingeklemmt: Steirischer Landwirt stirbt

Ein betagter Landwirt ist am Ostermontag beim Vorbereiten von Holzarbeiten auf seinem Gehöft im südweststeirischen St. Martin im Sulmtal tödlich verunglückt. Der 81-Jährige hatte am frühen Nachmittag im Hackschnitzellager seines Anwesens eine Seilwinde an seinem Traktor montiert.

Dabei begab er sich nochmals zwischen die Zugmaschine und das bereits angeschlossene Gerät. Er wurde später eingeklemmt gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit.