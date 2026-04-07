Steiermark

Zwischen Traktor und Seilwinde eingeklemmt: Steirischer Landwirt stirbt

81-Jähriger war auf seinem Anwesen in der Südweststeiermark bei Holzarbeiten eingeklemmt worden; er konnte nicht mehr gerettet werden.
07.04.2026, 10:25

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein betagter Landwirt ist am Ostermontag beim Vorbereiten von Holzarbeiten auf seinem Gehöft im südweststeirischen St. Martin im Sulmtal tödlich verunglückt. Der 81-Jährige hatte am frühen Nachmittag im Hackschnitzellager seines Anwesens eine Seilwinde an seinem Traktor montiert.

Dabei begab er sich nochmals zwischen die Zugmaschine und das bereits angeschlossene Gerät. Er wurde später eingeklemmt gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

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Es sei laut Landespolizeidirektion davon auszugehen, dass der Landwirt unabsichtlich den Hebel zum Auslösen der Hydraulik betätigt hatte und dadurch erdrückt wurde. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

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