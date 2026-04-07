Alko-Lenker in der Steiermark: Flucht nach Unfall auf der A9

Ein schwer betrunkener Autolenker hat in der Nacht auf Dienstag nördlich von Graz auf der Pyhrnautobahn (A9) die Absicherung an einem Baustellenbereich gerammt und ist danach davongefahren. Nachkommende Fahrzeuge kollidierten mit den herumliegenden Trümmern.

Mehrere Pkw wurden dabei teils schwer beschädigt, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Verursacher wurde wenig später gefunden.