Alko-Lenker in der Steiermark: Flucht nach Unfall auf der A9
Ein schwer betrunkener Autolenker hat in der Nacht auf Dienstag nördlich von Graz auf der Pyhrnautobahn (A9) die Absicherung an einem Baustellenbereich gerammt und ist danach davongefahren. Nachkommende Fahrzeuge kollidierten mit den herumliegenden Trümmern.
Mehrere Pkw wurden dabei teils schwer beschädigt, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Verursacher wurde wenig später gefunden.
Der zunächst unbekannte Lenker war gegen 1.15 Uhr in Gratkorn in Fahrtrichtung Linz unterwegs, als er mit seinem Wagen die Baustellenabsperrungen sowie die Verkehrsleiteinrichtung erfasste und verstreute. Anstatt anzuhalten und die Unfallstelle abzusichern, fuhr der Verursacher davon. Drei nachkommende Pkw-Lenker sahen die Teile auf der Fahrbahn zu spät und erfassten sie.
Führerschein sofort weg
Die von der Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Unfallfahrer war erfolgreich: Eine Streife fand den 43-Jährigen aus dem Bezirk Leoben bei einer nahen Betriebsumkehr. Sein Fahrzeug war stark beschädigt und die Beamten bemerkten einen deutlichen Alkoholgeruch. Der Test bestätigte den Verdacht: Der Mann war stark betrunken. Ihm wurde der Führerschein sofort abgenommen.
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