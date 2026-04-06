Feuerwehren aus der Steiermark und Salzburg bekämpften Waldbrand

Ein Waldbrand hat am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Stadl-Predlitz (Bezirk Murau) einen Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Feuerwehren aus der Steiermark und Salzburg standen über mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen in dem steilen und schwer zugänglichen Gebiet unter Kontrolle zu bringen.

Der Brand war zwar nicht besonders groß, drohte sich aber rasch auszubreiten. Am Abend wurde schließlich Entwarnung gegeben, größere Schäden konnten verhindert werden. Wie die Feuerwehr Ramingstein (Lungau) informierte, gestaltete sich der Einsatz nicht ganz einfach. Für die Löscharbeiten musste ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden, um Wasser zum Brandort zu bringen.