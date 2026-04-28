Kollision am Gehsteig: Bub in Graz schwer verletzt
In der Dürergasse kam es nahe einer Schule zu einer Kollision – ein zehnjähriger Schüler wurde verletzt.
Ein zehnjähriger Bub hat am Dienstag in Graz bei der Kollision mit einem Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Schüler war gegen 10.45 Uhr am Gehsteig in der Dürergasse nahe seiner Schule unterwegs, als der 21-jährige Radfahrer ihn wohl übersah und erfasste. Der Bub stürzte zu Boden.
Das Rote Kreuz brachte ihn in die Kinderchirurgie des LKH Graz. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden noch geführt, hieß es seitens der Polizei.
Kommentare