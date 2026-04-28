Kollision am Gehsteig: Bub in Graz schwer verletzt

Ein zehnjähriger Bub hat am Dienstag in Graz bei der Kollision mit einem Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Schüler war gegen 10.45 Uhr am Gehsteig in der Dürergasse nahe seiner Schule unterwegs, als der 21-jährige Radfahrer ihn wohl übersah und erfasste. Der Bub stürzte zu Boden.