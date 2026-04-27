6.000 Temposünder in einer Woche in der Steiermark erwischt

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden rund 4.400 Anzeigen an die zuständigen Verwaltungsstrafbehörden erstattet. In etwa 1.600 Fällen kamen Organmandate zur Anwendung.

„Erhöhung des Kontrolldrucks“

Auch Alkoholkontrollen waren Teil der Schwerpunktwoche: Insgesamt wurden rund 2.300 Atemlufttests durchgeführt. Dabei kam es zu zwölf Anzeigen wegen Alkoholisierung im Straßenverkehr.

Zusätzlich erwischten die Beamten mehr als 90 Fahrzeuglenker beim Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Bei technischen Überprüfungen wurden zudem elf Kennzeichen aufgrund gravierender Mängel abgenommen.

Der Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Kurt Lassnig, betonte die Bedeutung der Aktion: „Die Zahlen führen eindrücklich vor Augen, dass derartige koordinierte Schwerpunktaktionen absolut wichtig sind. Die steirische Polizei wird auch in Zukunft solche Aktionen durchführen. Durch Erhöhung des Kontrolldrucks kann die Verkehrssicherheit gesteigert werden.“