Hochstand mit zwei steirischen Jägern umgekippt

Ein Hochstand, auf dem zwei Jäger saßen, ist am Samstag in Trahütten bei Deutschlandsberg in der Steiermark umgestürzt. Dem 59-Jährigen gelang es noch, vom umstürzenden Hochstand zu springen, der 79-jährige Jäger blieb schwer verletzt in den Trümmern liegen.

Erst mithilfe der Feuerwehr gelang es, den Mann zu befreien. Der 59-Jährige wurde beim Sprung mittelgradig verletzt.

Schwierige Rettung

Direkt nach dem Umstürzen drohte der Hochstand mit dem Schwerverletzten weiter abzurutschen. Zufällig Vorbeikommende halfen, dies mit Gurten zu verhindern, bis die Feuerwehrleute eintrafen. Mit deren Hilfe gelang es dann auch, den 79-Jährigen zu befreien. Dieser wurde nach der notärztlichen Erstversorgung per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen.