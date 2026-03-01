Bei einem Verkehrsunfall im Grazer Norden wurde Sonntagmittag ein 15-jähriger Mofa-Fahrer leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an einer ampelgeregelten Kreuzung im Bezirk Andritz , als der Jugendliche mit einem Pkw kollidierte.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 15-jährige Grazer mit seinem Mofa stadtauswärts und wollte bei Grün nach links abbiegen. Gleichzeitig näherte sich ein 41-jähriger Autofahrer aus der Gegenrichtung, der die Kreuzung ebenfalls bei Grün geradeaus überqueren wollte.

Der Jugendliche ging fälschlicherweise davon aus, dass der Gegenverkehr anhalten würde und bog ab. Als er seinen Irrtum bemerkte, versuchte er noch zu bremsen. Auch der 41-Jährige bremste, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Ambulante Behandlung im Krankenhaus

Bei der frontalen Kollision stürzte der Mofa-Fahrer samt Fahrzeug. Der 15-Jährige wurde in Begleitung eines Erziehungsberechtigten vom Rettungsdienst ins LKH-Graz gebracht, wo leichte Verletzungen festgestellt und ambulant behandelt wurden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.