Lieferdienste: Warum die E-Mopeds von den Straßen verschwinden werden

Der KURIER fragt bei ÖAMTC-Jurist Matthias Wolf nach: Wie sind die neuen Regelungen zu E-Moped? Und was bedeutet das für Seniorenfahrzeuge?

KURIER: Was passiert ab 1. Oktober mit den zweirädrigen Kleinkrafträdern (bis 25 km/h), die typischerweise von Essenlieferanten benützt werden? Sollen sie KFZ werden und nicht mehr als Fahrräder gelten?

Matthias Wolf: Die Idee des Gesetzgebers ist, dass zweirädrige Kleinkrafträder zukünftig nicht mehr als Fahrräder sondern als „Mopeds“ gelten – mit Kennzeichen-, Helm- und Zulassungspflicht – und auf der Straße statt dem Radweg fahren sollen.

Sie sollen also vom Radweg weg und ein Kennzeichen erhalten. Welche Probleme gibt es für die Zulassung und warum wird das schwierig?

Die meisten dieser zweirädrigen Kleinkrafträder können nicht zugelassen werden, da es ihnen an den notwendigen Unterlagen (wie etwa COC-Papier) mangelt. Somit werden diese Fahrzeuge weder auf dem Radweg noch auf der Straße, sondern im Müll landen.

Sie sagen also, diese Fahrzeuge werden gänzlich aus dem Straßenbild verschwinden?

Da zweirädrige Kleinkrafträder künftig nicht mehr als Fahrräder qualifiziert werden und zugleich nicht die Voraussetzungen für eine Zulassung als Moped erfüllen, ist ihre Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr faktisch ausgeschlossen. Es ist daher davon auszugehen, dass sie aus dem Straßenbild verschwinden werden.

Womit werden die Essenslieferanten in Zukunft fahren?

Essenslieferanten werden von den zweirädrigen Kleinkrafträdern auf andere Fahrzeuge umsteigen. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Pizza zukünftig mit E-Scootern oder E-Bikes zugestellt werden. Denkbar ist aber auch, dass Essenszusteller auf Autos oder Motorräder umsteigen. Ob das nun wirklich eine Verbesserung ist, bleibt dahingestellt.

Fallen 3- oder 4-rädrige Seniorenfahrzeuge, die auch bis 25 km/h schnell fahren, auch in diese Regelung? Müssen sie also auch zugelassen werden, ein Kennzeichen und eine Versicherung haben?

Der Gesetzgeber wollte explizit die zweirädrigen Kleinkrafträder der Klasse L1e-B von den Radwegen verbannen und sie vom Fahrrad zum zulassungspflichtigen Moped machen. Seniorenmobile, elektrische Rollstühle oder Behindertenfahrzeuge mit 3 oder 4 Rädern dürfen weiter wie bisher benützt werden – das heißt sie brauchen keine Zulassung, kein Kennzeichen und auch keine Versicherung.