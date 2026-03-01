Schwer verletzt: Mofalenkerin (15) nach Sturz ins Krankenhaus geflogen

Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt war Samstagabend mit einem Mofa auf der Gemeindestraße Dreibuchen im Gemeindegebiet von Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt), aus Richtung Hochwolkersdorf kommend in Fahrtrichtung Bromberg unterwegs.

Auf dem Sozius fuhr eine ebenfalls 15-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt mit. Laut Polizeiangaben dürfte die Lenkerin mit dem Mofa auf das rechte Bankett geraten sein und verlor dort die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die beiden Mädchen stürzten, schlitterten unter der Leitschiene durch und stürzten über eine Böschung.

Lenkerin wurde bei Sturz schwer verletzt

Bei dem Sturz wurde die Lenkerin so schwer verletzt, dass sie mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 33 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen wurde. Ihre Mitfahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ebenfalls in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.