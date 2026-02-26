Hinter Bus auf Straße gelaufen: Elfjähriger schwer verletzt
Das Kind musste nach dem Unfall in Mattersburg notärztlich versorgt und ins Krankenhaus geflogen werden.
In Mattersburg ist ein Bub am Mittwochnachmittag von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Elfjährige lief an einer Haltestelle hinter einem Linienbus über die Straße und stieß dabei mit dem Auto einer 45-jährigen Frau zusammen.
Das Kind wurde vom Notarzt versorgt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 18 ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.
