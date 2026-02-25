Großeinsatz bei Brand im Südburgenland: Mann verletzt

In Rohr im Burgenland (Bezirk Güssing) ist es in den frühen Morgenstunden des 25. Februar 2026 zu einem Großbrand gekommen. Gegen 5.00 Uhr brach das Feuer in einem Wohnhaus- bzw. Wirtschaftsgebäude aus und löste einen umfangreichen Einsatz zahlreicher Einsatzkräfte aus der Region aus. Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit 130 Mitgliedern und 27 Fahrzeugen im Einsatz. Neben den Feuerwehren befanden sich auch das Rote Kreuz, die Polizei sowie Netz Burgenland vor Ort.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit 130 Mitgliedern und 27 Fahrzeugen im Einsatz. Neben den Feuerwehren befanden sich auch das Rote Kreuz, die Polizei sowie Netz Burgenland vor Ort.

Der Hausbesitzer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Gebäude retten. Er erlitt leichte Verletzungen, wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Spezialgerät im Einsatz Die Brandbekämpfung erfolgte durch einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz sowie durch einen Außenangriff. Aufgrund der Lage wurde ein Atemschutzsammelplatz eingerichtet und eine Einsatzleitung aufgebaut. Spezialgeräte wie eine Drehleiter und die Drohne Süd standen im Einsatz, um das Brandgeschehen aus der Luft zu überwachen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Güssing Beim Großeinsatz kam auch Spezialgerät zum Einsatz.